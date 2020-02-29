就是要過傅崐萁案 林榮德2月中福容協議拍板

國民黨代理黨主席林榮德強勢主導立委傅崐萁恢復黨籍案，引發爭議。知情人士透露，其實早在2月中，林即在一場福容會議中簽下協議要過傅案。林榮德則說，邀相關人士會面只想讓傅崐萁案程序較完美，不用過度解讀。

黨務人士透露，福容會議是由林榮德召集，邀請中常委蔣根煌與黨籍資深立委林德福會商，會中除確認花蓮縣黨部前主委鄒永宏與現任主委張峻互相撤告外，第二項共識就是讓傅恢復黨籍。

林榮德受訪時表示，當天只是討論如何讓傅崐萁案程序較完美，他只想為黨做一點事，外界不用過度解讀。林德福則說，隨情勢發展，目前看來傅案應要等新主席上任後才能處理，當天相關共識已經歸零，再提沒有意義。

國民黨中常會2月5日通過傅崐萁恢復黨籍案，凌駕考紀會程序，遭黨內質疑有違程序正義，但林榮德卻強勢要中央考紀會開會完成程序，遭黨內質疑已有既定立場。

近日知情人士透露，其實在5日常會通過傅崐萁案後，2月中林榮德即邀請蔣根煌、林德福在一位黨務人士陪同下，於台北市福容飯店會商，討論如何為傅崐萁案解套。

知情人士說，當天會議，除了解決傅崐萁案外，也要化解張峻與鄒永宏之間官司問題。其中，蔣根煌代表張峻出席，林德福則充當和事佬，舉辦會議是因為鄒、張與傅間缺乏互信。

知情人士表示，福容會議最後達成兩項共識，一個是張峻告鄒永宏侵占黨部與鄒永宏告黨部停權無效、偽造文書二案，彼此撤告，另一個是要讓傅崐萁能依合法程序回到國民黨。

黨務人士表示，福容協議不僅棄守可能勝訴官司，還同意傅崐萁破壞程序恢復黨籍，也沒解決花蓮縣黨部九合一保證金退還與黨部遭侵占問題，喪權辱黨。