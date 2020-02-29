談郝柏村 郝龍斌：有強烈形象與光環的父親絕對是壓力

國民黨前副主席郝龍斌中午受訪時，談到他的父親、行政院前院長郝柏村時表示，有個非常強烈形象與光環的父親，對兒子來講絕對是壓力。但郝龍斌也提到，郝柏村是他學習榜樣，心中真正的英雄。

郝龍斌透露，他念書時原本立志不從政、不從軍，因為覺得只要從政，人家會講是因為他是郝柏村兒子，所以後來在學術界發展，36歲就做台大正教授，但當時腦袋一直有問號，學生有沒有因為他變得更好，他離開會變更差嗎？

郝龍斌說，後來看到郝柏村在陽明山中山樓被包圍抗議，讓他體會到作為郝柏村兒子有應負的責任，才決定繼承父親一輩子志願，請辭台大教職參選，但強調真正從政時郝柏村已經離開政壇，不是靠父親選上立委。

郝龍斌表示，郝柏村是他學習榜樣，心中真正的英雄，但他從政之初時大家都會問他身為郝柏村兒子的感受，他就想要做到有一天有人問郝柏村當郝龍斌父親是什麼感覺，等到當選台北市長時真的有人問郝柏村，「那種感覺蠻不錯的」。

郝龍斌說，郝柏村一直希望他能從軍，因為覺得這樣是報國最直接途徑，特別是他們是吃國民黨奶水長大，本來就應該從軍，後來他沒有從軍，還讓郝柏村覺得遺憾，只是因為他考到台大，郝柏村也就算了。

郝龍斌回憶，當兵時是步兵預官，抽籤在野戰師當排長，完全沒有受到優待與照顧，沒人知道他是郝柏村兒子，到步校報到前，郝柏村還特別提醒聯絡人填母親；後來他還特別感謝郝柏村，服役期間沒有給任何照顧，因為這就是最好的照顧。