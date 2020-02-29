郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨 挺一國兩制去新黨

國民黨2020敗選，兩岸路線主張遭挑戰，黨內有聲音認為，未來應該為台灣本土優先路線論述，甚至路線主張也應往台獨傾斜。國民黨主席補選候選人郝龍斌中午表示，國民黨如果在台獨路線上與拿香跟拜民進黨，不會有任何正面意義。

郝龍斌也質疑，對兩岸長遠發展，台灣獨立真的對台灣民眾好？他認為，只要民進黨真的敢宣布台獨，第二天就是兩岸兵凶戰危的開始。

郝龍斌指出，國民黨核心理念捍衛中華民國、反對台獨、不接受一國兩制都不能變，這是前主席蔣經國時代就定下來；國民黨是憲法一中，國民黨反對台獨，希望維持現狀，讓兩岸能和平發展。

郝龍斌表示，作為國民黨黨員，「如果支持台獨的就去民進黨，支持一國兩制的就去新黨」；國民黨核心理念是大家齊聚在這個政黨的原因，若有黨員在黨內堅持支持台獨，他不自己離開國民黨，國民黨就應開除他黨籍。

對於蔡英文總統稱，台灣是主權獨立國家，國名叫中華民國，沒有再宣布獨立的必要。郝龍斌認為，這就是隱性台獨，借中華民國的殼欺騙民眾，國民黨反對任何形式台獨，當然不能接受蔡英文現在的說法。

郝龍斌說，蔡英文有膽量就宣布台獨，建立台灣共和國，但蔡不敢，因為知道不可能，蔡的說法是欺騙統派，也欺騙獨派。郝說，今天民進黨不接受九二共識，還把九二共識曲解成一國兩制，等於在兩岸路線上與對岸、國民黨都沒有共識。