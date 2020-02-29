避免兩岸溝通造成誤解 郝龍斌：國民黨應派駐大陸代表
新冠肺炎疫情爆發後，滯留武漢國人希望回台，卻爆出前國民黨中央委員徐正文居中穿梭爭議。國民黨主席補選候選人郝龍斌中午主張，國民黨雖然在野，未來仍應強化處理兩岸事務機構，大陸也應該有國民黨派駐代表協助兩岸溝通。
郝龍斌舉例，徐正文那件事情處理的不好，是不是代表國民黨也有問題，所以徐之後就遭黨紀處分；未來黨在對岸，不能再發生隨便有個人臨時就掛個名要代表國民黨處理兩岸事務、武漢包機這樣的事情。
至於武漢第二批包機遲無下文，郝龍斌則呼籲，希望兩岸對武漢包機不要有太多意識形態考量，應從民眾權益與防疫角度考量。
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