避免兩岸溝通造成誤解 郝龍斌：國民黨應派駐大陸代表

前立委洪慈庸獲聘立法院顧問，引發爭議。立法院長游錫堃昨天表示，這個任用是依法，薪水也不是他加的，「這個是機要缺，機要缺不算酬庸」，選擇洪慈庸，是因她當過立委、有經驗，且各方面都能與他互補。他反問，「有哪一個現在不當委員、很資深可以來的？」

2020-02-29 00:14