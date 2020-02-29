影／藍營屢挨轟扯後腿？侯：配合中央 也盼改正防疫不足

新北環狀線3月1日將正式收費營運，新北市長侯友宜今天(29日)上午到環狀線新北產業園區站視察防疫整備作業，除了消毒頻率由原本的８小時一次調整為4小時一次之外，起訖站的每節車廂也都會各有兩名清潔人員會上車進行消毒，不過除了防疫整備之外，疫情期間，國民黨多次對中央諫言，卻被批是扯政府後腿，對此侯友宜表示防疫沒有任何對立與口水，地方要全力配合中央政策，但也希望中央了解執行面的不足與缺失，因此會提供意見給中央希望能有所改正，侯友宜強調「敵人只有一個，就是武漢肺炎」。

繼高雄市長韓國瑜面臨罷免危機外，也有團體「公民除銹工程」發起罷免台中市長盧秀燕的提議，昨天已進行第一場的罷免提議書連署，對此侯友宜僅表示疫情當前，全國的民眾一定要團結在一起，也強調這是當前大家最關心的事，有媒體追問會為韓國瑜及盧秀燕打氣加油嗎？侯友宜笑笑地表示感謝，未有正面回應。