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戴不戴口罩？侯友宜：戶外依中央規範 密閉空間最好戴

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜認為防疫沒有疏忽的空間，戴不戴口罩，戶外可依中央規範，密閉空間大家能戴還是戴起來，防疫從自己做起。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜認為防疫沒有疏忽的空間，戴不戴口罩，戶外可依中央規範，密閉空間大家能戴還是戴起來，防疫從自己做起。記者施鴻基／攝影

中央從宣導戴口罩到如今建議健康民眾不需要戴口罩，衛福部長陳時中指個案雖增加，但通風地區還是不必戴口罩。新北市長侯友宜先前因戴口罩被綠營批評，他今天表示，防疫沒有疏忽的空間，戶外可依中央規範，密閉空間大家還是盡量健康自律，能戴的還是戴起來，防疫從自己做起，保護自己和別人。

侯友宜說，過年前中央宣導「勤洗手、戴口罩」，希望密閉空間、人潮擁擠的地方要戴口罩，後來又宣導健康者不需要戴口罩，但對他來說永遠是超前部署，戶外通風良好，人群間不擁擠，還是以中央標準做就可以，他在戶外也很少戴。如今有人建議大眾運輸全面規定戴口罩，他則覺得這還是希望大家健康自律，能戴就戴來，防疫從自身做起，保護自己就是保護別人。

口罩 侯友宜

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