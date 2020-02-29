宣示組國民黨網軍 郝龍斌：2014年北市長選前之夜有感

網路時代來臨，也讓缺乏網軍的國民黨在近幾年多次選戰中吃足苦頭。黨主席補選候選人郝龍斌主張，未來黨內應組建跨平台類網軍平反網路聲量。郝龍斌也透露，讓他有此感慨就是因2014年台北市長敗選。

郝龍斌表示，2014年他就有感受到國民黨在網戰實力上的缺乏，當時台北市長選舉最後一天，國民黨在凱達格蘭大道造勢大會上，要支持者回家後每個人回家要打10個電話幫當時的市長候選人連勝文拉票，擴大造勢大會成果。

但相對的當時國民黨對手陣營卻只在選前之夜活動上，當場要求支持者透過臉書與LINE幫當時以政治素人柯文哲拜票。

郝龍斌說，當時國民黨在凱達格蘭大道造勢大會上有超過2萬人參加，但他都不敢肯定回家後有沒有2百個人幫候選人打電話；可是對手陣營支持者可能八成以上已經發臉書、貼LINE，一分鐘就做完了，這就是國民黨輸的關鍵因素。

郝龍斌認為，這次2020選戰，保守估計民進黨與國民黨基本網路聲量與媒體聲量比差約為10比1，若再加上網軍與周邊擴散效果，差距可能是100比1。

郝龍斌表示，民進黨網路聲量大，做的事情都被導向正面，國民黨聲量小，做的就被都倒向負面，這個問題不檢討、克服國民黨未來要尋求再起很難有希望；未來如果沒有先進的科技協助國民黨與時俱進，黨要與其他政黨競爭會很困難。