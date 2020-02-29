國安局增加警衛室車隊駕駛安全駕駛及警衛戰鬥課程
國家安全局今年投資總統維安人員訓練，增列各警衛室車隊驚駛所需高階駕駛訓課程，針對車隊駕駛實施安全駕駛及警衛戰鬥課程。而520後將增列副總統賴清德警衛室，據了解警室構成人員尚在遴選中。
國安局109年預算案「情報行政」項下「情報教育訓練」的「教育訓練費」預算達到2093萬2000元，是編列各項教育班隊及特勤警衛訓所需經費，比108年度增加280萬9000元。國安局表示，這主要是增列了「總統及副總統警衛室車隊編組訓練」、「基幹班轉訓及語文鑑定」、「新進情報人員班轉訓」及「海外語文培訓」等需求。
國安局特別表示，針對總統與副總統警衛室車隊編組訓練，是為辦理新任或原任警衛室車隊驚駛所需高階駕駛訓課程，針對車隊駕駛實施安全駕駛及警衛戰鬥課程，提升駕駛對狀況應變處置作為，確保安全維護對象乘車安全。
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