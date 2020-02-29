藍稱「228連假愉快」惹議 網：綠營大咖也說玩得開心

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟質疑國民黨對228態度不夠嚴謹，但被發現綠營不少大咖也有類似言論，卻沒被他以同樣標準譴責。圖／本報系資料照
台灣基進黨立委陳柏惟質疑國民黨對228態度不夠嚴謹，但被發現綠營不少大咖也有類似言論，卻沒被他以同樣標準譴責。圖／本報系資料照

昨天是228事件73周年，新北市前市長朱立倫日前在社群網站貼文中出現「228連假愉快」字樣，引發台灣基進黨立委陳柏惟批評，紀念日對國民黨難道是失憶日，不明白到底在愉快什麼。但有網友整理發現，在228連假提到開心出遊玩樂的，不只藍營政治人物，包括台南市長黃偉哲在市府新聞稿中就表示，邀您一同走跳台南，開心過連假；交通部長林佳龍也說，要關心交通疏運，讓民眾能夠享受一個愉快的假期。

根據台南市政府觀光旅遊局27日發出的新聞稿，內容提及，黃偉哲已要求觀光相關產業加強設施清潔維護與消毒，第一線服務人員包含公車、計程車、櫃台、旅服中心等亦須配戴口罩，就是要讓民眾玩得健康又安心；228三天連假來臨，市府特別貼心整理台南近期舉辦的精彩活動及優惠好康，以及盤點戶外踏青景點，邀您一同走跳台南，開心過連假。

根據交通部18日發出的新聞稿當中也提到，林佳龍除了解燈會準備狀況，對於聯外交通尤其關心，也要求及勉勵交控中心值班人員，務必做好路況監控及緊急應變，讓民眾不論假期返鄉、出遊或參觀燈會，都能夠享受一個愉快的假期。

有網友回應表示，「是否228KMT要哀傷，但不是KMT可以很開心」、「才選上沒多久，當綠營側翼就馬上露出馬腳了」。

連假 燈會

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