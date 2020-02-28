蔡總統：這一陣子 疑似來自境外假消息越來越多
蔡英文總統稍早在臉書發文，針對最近網路上流傳一張「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」的圖，出面駁斥。她說，這陣子，疑似來自境外的假消息越來越多，對我們的國家安全與防疫工作造成很大的威脅，呼籲大家務必提高警覺，如果遇到來源可疑、內容悚動的網路訊息，不要輕易聽信、轉傳。
對於網路上的假圖，蔡總統說，「這是假的，麻煩大家幫我澄清！」
蔡總統表示，總統府沒有發布這個總統令，圖的內容也都不是事實，而且內文有使用簡體字，很明顯不是我國公文會使用的寫法。
蔡總統說，她要強調，製作與散播該圖片者已涉不法，總統府已經將它送交檢警機關查辦，提醒大家不要再轉傳。
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