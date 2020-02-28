質疑國內新冠肺炎檢驗量能低 指揮中心亮數字打臉網友

近日有網友於社群媒體發表台灣武漢肺炎檢驗量能相關言論，並指出「台灣一直都不是數字低，而是檢驗能量低。是沒能力驗出來，不是沒有」。對此，中央流行疫情指揮中心今晚間澄清，亮出至今累計檢驗檢體數逾1萬6千件，非網路上所稱沒能力驗，以數據打臉網友。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，國內自今年一月十五日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病以來，檢驗檢體數已超過1萬6千件，更進一步指出，為擴充檢驗量能，疾病管制署已於二月十一日修正傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法。

莊人祥說，目前已擴大符合檢驗機構實驗室安全等級資格的實驗室數量，目前我國每天約可檢驗2450件檢體，並持續擴充檢驗量能。國內凡符合嚴重特殊傳染性肺炎的採檢定義案例，指揮中心均已掌握。

莊人祥重申，流行疫情或防治措施等相關資訊都統一由指揮中心對外公布，呼籲民眾勿輕易發布或轉傳未經查證訊息，以免對整體防疫措施造成妨礙。