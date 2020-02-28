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網傳總統令？ 總統府嚴正聲明「虛假不實」
網路近來流傳一張「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」一圖，總統府稍早發表聲明指出，並無此一總統令之發布，該圖內容悉屬虛假不實。而且，內文有使用簡體字，顯非我國公文書體例，製作與散播該圖片者已涉不法，總統府亦已將其送交檢警機關查辦，也提醒民眾勿再為傳播。
總統府表示，近日疑似來自境外之假造消息肆行，對國家安全與防疫工作造成威脅，政府除全力澄清與查辦之外，也呼籲社會大眾務必提高警覺，遇有來源可疑、內容悚動之網路訊息，勿輕率聽信與傳布，可至各政府機關官網查詢相關訊息。
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