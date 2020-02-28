蘇益仁：別停在邊境管制階段 應找出維持正常生活方式

我出現首例日本境外移入確診新冠肺炎個案，鄰近國家疫情日漸嚴峻，台灣是否限制日、韓入境，再次成為熱議話題。前疾管局長蘇益仁認為，邊境管制是在我國尚未出現社區感染前的早期作法，如今已一級開設，該思考既能維持正常生活、經濟，有能減少社區疫情傷害的方法。

蘇益仁說，目前多國疫情嚴峻，未來疫情恐只會越來越糟，若以過去他國疫情嚴峻就邊境管制模式防疫，「台灣真的會鎖國，但這樣做真的是對嗎？」如今社區已出現本土個案，防疫思維應改為怎麼做才能讓民眾過常態生活，在維持經濟、旅遊、醫療前提下「減災」。

蘇益仁表示，指揮中心一級開設，用意在於認為圍堵政策困難，如果不能阻止社區傳播，下一步應思考如何減災，如暫緩大型活動，避免大型社區感染風險。

邊境管制適用於過去無本土個案早期防疫時期，蘇益仁說，我國第20確診個案前病例，不論是境外移入或家庭群聚都與中港澳旅遊史有關，今出現首例日本境外移入，若以目前韓國疫情趨勢，我國出現南韓境外移入個案只是時間問題，除非真的鎖國，不然一定攔不住。

蘇益仁表示，不僅開放旅遊到日本就有風險，台灣與其他國家航線繼續對飛，不可能保持無社區感染、不可能零社區感染，但為維持旅遊、經濟，只能在社區內把新冠肺炎可能帶來的傷害降低 。