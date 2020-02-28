蔡總統要求加快解密 國安局：3月底前移轉無涉機密檔案

林宅血案今屆滿四十周年，蔡英文總統今天出席「二二八事件73周年中樞紀念儀式」時表示，國安局須在一個月內完成相關檔案解密；國安局回應，無涉機密檔案會在3月底前移轉檔案局。

國安局表示，去年7月24日政治檔案條例公布施行後，國發會檔案管理局選定的政治檔案，總計有176案634卷，約14萬頁；將會持續秉持蔡總統「最大開放、最小限制」原則開放運用。

國安局指出，包括林宅血案等卷宗，已於去年底全數解密，並移轉檔案局作為國家檔案存管，供有權調用的機關應用；未來除了涉及情報來源或管道、情報人員身分，以及國際情報合作內容的機密檔案約500多頁，其餘無涉密檔案也將於三月底前移轉檔案局。

此外，促轉會昨天也在官網放上日前記者會公布的林宅血案調查資料，內容包括情治單位對林義雄及其親友受監控的檔案，及案發當天國安局、警總的監聽紀錄；促轉會並呼籲各機關，應持續清查林義雄相關的監控檔案。

對於國安局尚有部分未解密檔案，促轉會說明，經檢視，未解密檔案與案件核心資訊並無關，但仍希望權責機關能再次檢討解密。

促轉會表示，轉型正義工作不只需要社會溝通，即使在政府內部的溝通也是重要的過程；如同蔡總統所言，林義雄宅血案調查報告中，呈現了許多過去沒有見光的檔案史料，這是政府各機關共同努力的成果，希望未來各機關仍能秉持政府一體的原則，相互協力，一同完成轉型正義的目標。