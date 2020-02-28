聽新聞
test
0:00 / 0:00

李顯龍：政務官國會議員少領薪水展現團結精神

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新加坡總理李顯龍。新華社資料照片
新加坡總理李顯龍。新華社資料照片

新加坡副總理王瑞杰28日說，總統、內閣所有部長和政務官將停領一個月薪水，以示與受到新冠肺炎疫情衝擊的人民共體時艱，防疫前線公職人員則將加發一個月特別津貼，以鼓舞士氣。

所有國會議員也將停領一個月津貼。

新加坡總理李顯龍在臉書表示，政務官和國會議員減少領取一個月的薪水和津貼，展現了危難時期的團結精神。他也對總統哈莉瑪同樣表示少領取一個月薪水感到寬慰。

副總理兼財政部長王瑞杰今天在國會總結新財年政府財政政策辯論時也宣布，政府將給身處前線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的公務員發放多達額外一個月的特別花紅。

薪水 疫情 新加坡 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

星移回2口罩產線 經濟部：未被徵用不影響產能

星國律師審裁庭：李顯揚夫婦 誤導李光耀簽遺囑

新冠肺炎衝擊 李顯龍：新加坡經濟恐陷入衰退

李顯龍透明防疫 專家稱典範

相關新聞

蔡總統要求加快解密 國安局：3月底前移轉無涉機密檔案

林宅血案今屆滿四十周年，蔡英文總統今天出席「二二八事件73周年中樞紀念儀式」時表示，國安局須在一個月內完成相關檔案解密；...

非洲撒哈拉以南第一起 奈及利亞首起新冠肺炎確診

彭博社報導，奈及利亞當局28日證實，國內出現首起新冠肺炎確診病例，這也是非洲撒哈拉沙漠以南地區第一起確診病例。病患是一名...

李顯龍：政務官國會議員少領薪水展現團結精神

新加坡副總理王瑞杰28日說，總統、內閣所有部長和政務官將停領一個月薪水，以示與受到新冠肺炎疫情衝擊的人民共體時艱，防疫前...

林宅血案追思活動取消 陳菊：林義雄關心疫情

總統府秘書長陳菊與民進黨前主席林義雄情同兄妹，交情長達40年，陳菊幕僚今天說，陳菊昨天探視林義雄後表示，林義雄的身體與精...

蘇益仁：別停在邊境管制階段 應找出維持正常生活方式

我出現首例日本境外移入確診新冠肺炎個案，鄰近國家疫情日漸嚴峻，台灣是否限制日、韓入境，再次成為熱議話題。前疾管局長蘇益仁...

陳致中批韓國瑜把228說成823：令人無法原諒

高雄市長韓國瑜今天參加高雄市228事件追思紀念會，致詞時一度把「228」說成「823」，民進黨高雄市議員陳致中在臉書貼文...

首例日本境外移入新冠肺炎者 大阪行同團21人恐需隔離

中央流行疫情指揮中心今公布，我國現首例日本境外移入新冠肺炎感染者，其大阪行同團成員共21人，成員恐來自全台北中南各地，指...

影／先建議防疫一級開設被政院否認 侯笑：誰建議不重要

中央流行疫情指揮中心昨天(27日)提升為一級開設，沒想到卻衍伸出政治角力。新北市長侯友宜昨天在行政院院會上當面建請行政院...

大甲媽南下「雙媽」巡高雄 陳時中：人潮不比大遶境ok

大甲媽百年以來首度南巡，2月15日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的祈福遶境，如今大甲鎮瀾宮大遶境延期，二月中旬首度南巡高...

日本第9死！和歌山濟生會醫院確診老翁病逝

日本和歌山縣28日表示，一名70多歲務農男性因感染新冠肺炎於今日病逝，使得日本新冠肺炎累計死亡人數來到9人。

疑報復我國禁口罩出口 調查局點名6陸網軍姓名

防疫如作戰，法務部調查局全面調查我國假訊息來源，發現許多假訊息，蒐集情資432件，立案52件，移送12件共13人，其中發...

任命周守訓時魏平政仍在職 國民黨考紀會代主委案惹議

國民黨周三中常會透過「黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀委員周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿為...

熱門新聞

影／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

全球疫情地圖／奈及利亞首起新冠肺炎確診 患者為義大利公民

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

印尼女看護一密切接觸者出現不適隔離治療 另追出132名接觸者

居家檢疫者失聯！新竹縣公告要找林東京

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。