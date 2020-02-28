李顯龍：政務官國會議員少領薪水展現團結精神

新加坡副總理王瑞杰28日說，總統、內閣所有部長和政務官將停領一個月薪水，以示與受到新冠肺炎疫情衝擊的人民共體時艱，防疫前線公職人員則將加發一個月特別津貼，以鼓舞士氣。

所有國會議員也將停領一個月津貼。

新加坡總理李顯龍在臉書表示，政務官和國會議員減少領取一個月的薪水和津貼，展現了危難時期的團結精神。他也對總統哈莉瑪同樣表示少領取一個月薪水感到寬慰。

副總理兼財政部長王瑞杰今天在國會總結新財年政府財政政策辯論時也宣布，政府將給身處前線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的公務員發放多達額外一個月的特別花紅。