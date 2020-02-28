陳致中批韓國瑜把228說成823：令人無法原諒

高雄市長韓國瑜今天參加高雄市228事件追思紀念會，致詞時一度把「228」說成「823」，民進黨高雄市議員陳致中在臉書貼文表示這樣的 錯誤「令人無法原諒」。

陳致中表示，如果是跑很多行程，致詞時偶爾發生口誤，人非電腦，記錯讀漏、左右顛倒，都情有可原，通常當事人語畢都會自覺講錯了，當眾致歉更正，大家可以諒解；但韓國瑜今天出席228追思活動，就只有這個主題，致詞又是照市府準備的文稿唸，「228」可能變「823」嗎？這種事怎麼可能發生、而且渾然不自覺？

「市長你早上是醉了嗎？你的心中到底有沒有228的存在？」陳致中說，對於228受難者、受難者家屬和追求真正落實轉型正義的台灣社會，這樣的失言，令人無法原諒。

韓國瑜今天上午已就致詞時的口誤表示「感到非常的抱歉」。