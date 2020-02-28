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新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

首例日本境外移入新冠肺炎者 大阪行同團21人恐需隔離

聯合報 / 記者陳婕翎羅真陳雨鑫／台北即時報導
新冠肺炎疫情升溫，在日本街頭不少民眾戴上口罩。圖／美聯社
新冠肺炎疫情升溫，在日本街頭不少民眾戴上口罩。圖／美聯社

中央流行疫情指揮中心今公布，我國現首例日本境外移入新冠肺炎感染者，其大阪行同團成員共21人，成員恐來自全台北中南各地，指揮中心監測應變官莊人祥表示，不排除全團旅遊團成員居家隔離，是否執行待進一步疫調，若同團再有一人確診，表示該團感染風險高。

我國首例日本境外移入新冠肺炎感染者為一名北部30多歲男性，曾於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊。返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢，並返家進行居家檢疫至結果出爐。

該男在27日經醫院通報送驗，於今日確診，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；莊人祥表示，依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

初步了解，該男子是與一名家人共同報名該旅遊團，同行大阪旅遊，該名家庭成員已隔離採檢中，其他旅行團員同樣須進行採檢，目前衛生單位已緊急對該個案家人及公司同事展開調查，匡列感染風險較高的接觸者。

莊人祥表示，目前以我國群聚感染者發病及感染日期分析，研判新冠肺炎約在發病前一天及發病後開始具有傳播力，推測在日本旅遊期間及搭機返回台灣過程，傳播他人風險較低。

若同團再有一人確診，表示該團感染風險高，同團成員就需居家隔離，同時不排除公布該旅遊團日本行程。莊人祥進一步說明，若其他確診團員發病日在返台飛機起飛前，就不僅需全團隔離，甚至連同班機旅客都須匡列密切接觸者。

目前我國對日本的旅遊疫情建議仍停留在第二級警示，若要求具日本旅遊史入境者居家檢疫，就須提升旅遊疫情建議等級至第三級警告，或直經將日本列為流行區，不僅能要求具旅遊使者居家檢疫14天，也能暫緩當地人來台。莊人祥表示，是否提升等級，將進一步評估。

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