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影／先建議防疫一級開設被政院否認 侯笑：誰建議不重要

聯合報 / 記者 林雍琁 顏凱勗 新台即時報導
行政院長蘇貞昌昨天宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，新北市長侯友宜昨也當面建議蘇貞昌，但行政院出面澄清，是衛福部長陳時中提議，對此，侯友宜表示，誰建議不重要，在很早一段時間，就已經把新冠肺炎疫情視同社區感染。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌昨天宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，新北市長侯友宜昨也當面建議蘇貞昌，但行政院出面澄清，是衛福部長陳時中提議，對此，侯友宜表示，誰建議不重要，在很早一段時間，就已經把新冠肺炎疫情視同社區感染。記者江婉儀／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天(27日)提升為一級開設，沒想到卻衍伸出政治角力。新北市長侯友宜昨天在行政院院會上當面建請行政院長蘇貞昌提升防疫層級，但事後行政院發言人Kolas Yotaka否認，澄清防疫層級提升，是衛福部長陳時中所提出的建議，侯友宜今天再被問到此事，他笑笑地說誰先建議不重要，重要的是要能夠快速地統合各部會。侯友宜說疫情愈趨嚴峻，抗疫等級的提升是必然的，因此他很早就將防疫等級視同社區感染來全力備戰，因此他強調防疫層級的重點是我們如何統合各單位、快速地反應，誰(先)建議根本就不重要。

居家檢疫隔離者未遵守規定外出的事件頻傳，新北市也祭出集中檢疫安置區要來進行強勢規範，侯友宜說其實市府已經找了好幾個風光明媚、空氣良好的地方，讓居家簡易者或該休息的人有一個安置的地方，且都已經有準備好了。

侯友宜 行政院

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