大甲媽南下「雙媽」巡高雄 陳時中：人潮不比大遶境ok
大甲媽百年以來首度南巡，2月15日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的祈福遶境，如今大甲鎮瀾宮大遶境延期，二月中旬首度南巡高雄的「雙媽」遶境是否應提早結束，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，人潮不比大遶境，參與信眾做好個人健康環境衛生，就是沒問題。
台中大甲鎮瀾宮媽祖和高雄市鳳山五甲龍成宮「五甲媽」2月15日首度「雙媽」合體高雄市遶境祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、龍成宮主委鄭振成領隊遶境。高雄市長韓國瑜也曾參加在龍成宮舉辦的平安宴時表示，「雙媽」百年來合體遶境，意義重大，祈求國泰民安、風調雨順。
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