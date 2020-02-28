大甲媽南下「雙媽」巡高雄 陳時中：人潮不比大遶境ok

前立委洪慈庸被聘任為立法院有給職顧問引發爭議，立法院長游錫堃今天表示，「本來法律就規定那邊有個位置」，薪水也不是他加的。游錫堃也說，機要缺不算酬庸，選擇洪慈庸，是因她當過立委、有經驗，且各方面都能與他互補。

2020-02-28 13:08