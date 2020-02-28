快訊

紐西蘭宣告失守 首例新冠肺炎確診

日本新冠肺炎第9死！和歌山濟生會醫院確診翁病逝

大甲媽南下「雙媽」巡高雄 陳時中：人潮不比大遶境ok

聯合報 / 記者陳婕翎羅真陳雨鑫／台北即時報導
台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）二月中旬領隊「大甲媽」、「五甲媽」首次合體遶境高雄，祈求撲滅疫情外，也祈求幫助高雄市長韓國瑜（中）市政昌隆。記者劉學聖／攝影
台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）二月中旬領隊「大甲媽」、「五甲媽」首次合體遶境高雄，祈求撲滅疫情外，也祈求幫助高雄市長韓國瑜（中）市政昌隆。記者劉學聖／攝影

大甲媽百年以來首度南巡，2月15日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的祈福遶境，如今大甲鎮瀾宮大遶境延期，二月中旬首度南巡高雄的「雙媽」遶境是否應提早結束，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，人潮不比大遶境，參與信眾做好個人健康環境衛生，就是沒問題。

台中大甲鎮瀾宮媽祖和高雄市鳳山五甲龍成宮「五甲媽」2月15日首度「雙媽」合體高雄市遶境祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、龍成宮主委鄭振成領隊遶境。高雄市長韓國瑜也曾參加在龍成宮舉辦的平安宴時表示，「雙媽」百年來合體遶境，意義重大，祈求國泰民安、風調雨順。

遶境 高雄市 鎮瀾宮 韓國瑜

延伸閱讀

新冠肺炎確診採檢需三次陰性才能出院 陳時中：避免復發

指揮中心一級開設 陳時中：主因國外疫情

聯合報社論／電火球不敢擔的責任，丟給時鐘扛？

染疫看護4天趴趴走 中央防疫一級開設

相關新聞

新冠肺炎確診採檢需三次陰性才能出院 陳時中：避免復發

新冠肺炎爆發至今即將滿兩個月，中央流行疫情指揮中心今公布，國內新冠肺炎確診個案已9人出院。指揮中心指揮官陳時中表示，避免...

大甲媽南下「雙媽」巡高雄 陳時中：人潮不比大遶境ok

大甲媽百年以來首度南巡，2月15日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的祈福遶境，如今大甲鎮瀾宮大遶境延期，二月中旬首度南巡高...

日本第9死！和歌山濟生會醫院確診老翁病逝

日本和歌山縣28日表示，一名70多歲務農男性因感染新冠肺炎於今日病逝，使得日本新冠肺炎累計死亡人數來到9人。

疑報復我國禁口罩出口 調查局點名6陸網軍姓名

防疫如作戰，法務部調查局全面調查我國假訊息來源，發現許多假訊息，蒐集情資432件，立案52件，移送12件共13人，其中發...

任命周守訓時魏平政仍在職 國民黨考紀會代主委案惹議

國民黨周三中常會透過「黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀委員周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿為...

影／蔡柯同場互動冷 柯：中央地方共同面對二二八和疫情

二二八事件73週年，蔡英文總統出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」致詞時表示，轉型正義處理有三大原則，二二八不再是禁忌...

蔡英文促政治檔案 1個月內依法完成解密

今天是228事件73周年，蔡英文總統上午出席中樞紀念儀式表示，政府機關都要充分理解轉型正義內涵，共同繼續參與轉型正義工作，「國安單位更不能例外」。蔡總統也要求，受到徵集選定的政治檔案，除極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。

周守訓代考紀會 黨內批迴避監督

國民黨周三中常會透過「黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀委員周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿為止，並在昨天火速完成周守訓任命與魏平政去職人事作業。熟悉黨內規黨務人士批評，相關做法不僅違反黨內規，也有違行政倫理。

追思黨外運動人士陳明忠 馬：大時代勇者

前總統馬英九上午出席曾參與228黨外運動人士陳明忠追思會，再向228事件與戒嚴時期受難家屬道歉與慰問，並強調228事件要平反，否則台灣不會安定，稱讚陳明忠是大時代勇者與滄桑歷史見證者。

洪慈庸當顧問 游錫堃：機要缺不算酬庸

前立委洪慈庸被聘任為立法院有給職顧問引發爭議，立法院長游錫堃今天表示，「本來法律就規定那邊有個位置」，薪水也不是他加的。游錫堃也說，機要缺不算酬庸，選擇洪慈庸，是因她當過立委、有經驗，且各方面都能與他互補。

洪慈庸將任立院顧問 游錫堃：機要缺不算酬庸

前立委洪慈庸被聘任為立法院顧問引發爭議，立法院長游錫堃今天表示，這個任用是依法，「本來法律就規定那邊有個位置」，薪水也不...

228中樞紀念儀式 蔡總統宣示加速檔案解密

二二八紀念基金會上午在和平紀念公園舉辦「二二八事件中樞紀念儀式」，並邀請蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、台北...

熱門新聞

重返立院！洪慈庸擔任立法院顧問 月薪近15萬

全球疫情地圖／新冠肺炎疫情蔓延 奈及利亞、立陶宛出現首例

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

直播／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

新冠肺炎疫情嚴峻！安倍晉三：全日本高中以下3月2日起停課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。