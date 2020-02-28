新冠肺炎確診採檢需三次陰性才能出院 陳時中：避免復發

新冠肺炎爆發至今即將滿兩個月，中央流行疫情指揮中心今公布，國內新冠肺炎確診個案已9人出院。指揮中心指揮官陳時中表示，避免出院這案再次復發，我國確診個案出院採取高標準，「三採陰」才會解除隔離；但接觸者採檢繼續維持「二採」，避免我國檢疫系統崩潰。

近日他國陸續傳出有出院個案再次復發有住進醫院，對此，陳時中表示，因國外有此情況案例，我國需提高警覺，目前案例較少，在醫療資源夠的情況下，確診個案需三次採檢都為陰性才能解除隔離、出院，出院者自主健康管理十四天，出門戴口罩、有症狀反映。

據中央流行疫情指揮中心統計，目前累計通報2094個案，含34名確診，含今日新增案33、34、2037名排除，餘隔離檢驗中，18名初驗陰性、其餘待檢驗。確診個案中，1名死亡、9名出院，分別為案8、11、17於昨日出院、其餘個案持續住院中。