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疑報復我國禁口罩出口 調查局點名6陸網軍姓名

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北即時報導
法務部調查局副主任劉家榮點名造假帳號。記者陳雨鑫／攝影
法務部調查局副主任劉家榮點名造假帳號。記者陳雨鑫／攝影

防疫如作戰，法務部調查局全面調查我國假訊息來源，發現許多假訊息，蒐集情資432件，立案52件，移送12件共13人，其中發現有網友偽造行政院公文，稱國人可憑健保卡每天領取十片口罩，追查散播謠言者，發現為大陸網友，且疑似是不滿我國出口口罩的報復，並點名6名時常造假訊息的大陸網友，供民眾辨識。

法務部調查局副主任劉家榮分析，近期發現行政院公文被偽造，分析偽造原因有二，一為大陸網民對我國限制口罩出口大陸表達不滿，二是不滿我國網民在大陸釋放假訊息，所以才群起串聯，發動假訊息攻擊台灣。

劉家榮說，法務部也預估大陸網友下一步攻擊的可能有以下五種主題，一為台灣以不人道手法管控國內失控疫情，二是美國政要人員等傳出台灣政局不穩，三是以剪接照片等手法製造台灣疫情失控消息，四是抹黑台灣官方澄清動作是粉飾太平，五是持續偽造我國政府機關公文發放不實訊息等。

他說，也看到大陸網友為了提升真實性，還研析兩岸語法的策略，提升假訊息的辨識難度，也點名有六位常常發布假訊息的大陸網友帳號，分別為胡鑫、Ye Kangzhuo、黃子濤、鍾明遠、孫大川、Wing Hong、高兆。

假訊息 口罩

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