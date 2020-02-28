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任命周守訓時魏平政仍在職 國民黨考紀會代主委案惹議

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨周三中常會透過「黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀委員周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿為止，並在昨天傍晚火速完成周守訓任命與魏平政去職人事作業。熟悉黨內規黨務人士批評，相關做法不僅違反黨內規，也有違行政倫理。

對於周守訓案提名程序質疑，國民黨文傳會代主委王育敏表示，當天確實是林榮德以代理主席身分提名，中常會通過，尊重常會決議。

依國民黨「考核紀律委員會委員遴派辦法」規定，考紀會主委人選要由黨秘書長簽報主席核定，提請中常會通過後聘任，並補提全代會追認。黨務人士表示，周守訓案以「黨主席綜合結論」方式突襲提案，已違相關規定。

黨務人士指出，考紀會主委提名有嚴格程序，但常會不僅跳過黨秘書長，打破國民黨採秘書長制制度基礎；人事案還以突襲方式提出，變相剝奪其他常委表意權利。

此外，因要維持考紀會獨立運作特性，制度上考紀會主委與委員採分別提名，均保障兩年獨立任期，不因黨務人事更迭改變，但這次中常會通過周守訓任命案，卻僅給予13天任期，人事案根本無法依規定到下一次全代會再追認，黨中央與中常會的做法根本是要迴避監督。

知情人士則透露，其實考紀會前主委魏平政請辭案行政程序在週三常會前一直未完備，在周守訓人事案通過時，魏都仍是考紀會主委，但中常會卻在魏在職時通過其他人代理考紀會，形同一職雙聘，已違反行政倫理。

考紀會 中常會 國民黨

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