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影／蔡柯同場互動冷 柯：中央地方共同面對二二八和疫情
二二八事件73週年，蔡英文總統出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」致詞時表示，轉型正義處理有三大原則，二二八不再是禁忌，也不再是仇恨的根源，當我們能夠越來越深入的討論二二八之後，整個台灣社會的共同意識會更加的成熟。蔡總統也宣布轉型正義的三大原則，第一、促轉會優先調用檔案中，已經移轉部分，包含林宅血案、陳文成命案檔案，要以「最大開放、最小限制」，開放給社會大眾運用。第二、國安局必須要在一個月內完成解密工作。第三、會持續推動人權教育工作。蔡總統強調，政府是一體的，轉型正義不只是促轉會的業務，每一個政府機關都要充分理解轉型正義，國安單位更不能例外。
台北市長柯文哲也到場，與蔡英文同台但沒有太多互動，柯文哲談到，這個月台灣面對新型冠狀病毒的挑戰，但在眾人合作之下，目前疫情控制得當，為了有效控制這場疫情，不論中央地方不分黨派，站在一起才能打贏這場仗。他也呼籲，無論面對二二八還是面對疫情，我們都必須繼續走向共同的未來，我們不會一直停留在過去的陰影，更不會被這一次的疫情所擊倒。
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