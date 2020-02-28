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周守訓代考紀會 黨內批迴避監督
國民黨周三中常會透過「黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀委員周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿為止，並在昨天火速完成周守訓任命與魏平政去職人事作業。熟悉黨內規黨務人士批評，相關做法不僅違反黨內規，也有違行政倫理。
黨務人士指出，考紀會主委提名有嚴格程序，但常會不僅跳過黨秘書長，人事案還以突襲方式提出，變相剝奪其他常委表意權利。此外，因要維持考紀會獨立運作特性，制度上考紀會主委與委員採分別提名，均保障兩年獨立任期，不因黨務人事更迭改變，但這次中常會通過周守訓任命案，卻僅給予13天任期，黨中央與中常會的做法根本是要迴避監督。
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