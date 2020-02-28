洪慈庸將任立院顧問 游錫堃：機要缺不算酬庸

前立委洪慈庸被聘任為立法院顧問引發爭議，立法院長游錫堃今天表示，這個任用是依法，「本來法律就規定那邊有個位置」，薪水也不是他加的。游錫堃也說，「這個是機要缺，機要缺不算酬庸」，選擇洪慈庸，是因她當過立委、有經驗，且各方面都能與他互補。

為何找洪慈庸擔任立院顧問，游錫堃說，必須要找一個專長與他互補的人，他年紀大要找一個年輕的，他是男性要找女性，他在國防委員會，也要找一個對國防比較專注的。

游錫堃說，他現在當院長，過去在新北市、宜蘭選舉過，選民會找他，因此找的人要有基層服務選民經驗，對待選民要能接地氣。洪慈庸當過立委，有經驗，也有女性理性思考，對育兒的困難思考也能彌補我不足，「她各方面都跟我很互補」。

游錫堃表示，雖然有很多優秀的人，但最後選擇洪慈庸，主因是洪慈庸是孩子母親、年輕專業，有基層服務民眾的經驗，且又有四年立委經驗，對議事規則也都很了解。

過去擔任立院顧問大多是卸任的資深立委，但洪慈庸只做過一屆；游錫堃說，很資深的人有的現在在當立委，現在當立委怎麼可能來，「有哪一個現在不當委員、很資深可以來的？」

游錫堃表示，這個職務當然要資深，很多都很適合、很優秀，他都曾經考慮過，但有的年滿65歲就不行。另一方面，他在北部，希望選擇一個不是北部，也希望已婚、年輕，都是他所考慮。

游錫堃說，「大家都知道，這個是機要缺，機要缺不算酬庸」，又不是請洪當國營事業負責人。立法院900多位員工、主管，他沒帶任何人進來。法定給他三個機要缺，當然要用跟他互補、能幫忙的人。