蔡英文宣示：國安局一個月內依法解密政治檔案

今天是228事件73周年，蔡英文總統上午出席中樞紀念儀式表示，轉型正義的工作必須要繼續；每一個政府機關都要充分理解轉型正義內涵，共同參與轉型正義工作，「國安單位更不能例外」。蔡總統也宣示三項原則，強調對受到徵集選定的政治檔案，國安局要在一個月內完成解密。

蔡總統表示，去年政治檔案條例實施後，政府加快腳步，依法完成許多完成許多檔案徵集、整理、保存與開放等工作，但任務還沒完成，轉型正義的工作必須要繼續。

蔡總統宣示三個原則，第一，促轉會優先調用的政治檔案中，已經解密且移轉檔案局的部分，包括林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放、最小限制」原則開放給社會大眾閱覽運用。

第二，國安局已向她報告，為了配合促轉會的調查工作，半年來加速進行政治檔案的解密作業。她也要求，「對於現階段受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」

第三，蔡總統說，會持續推動人權教育，這星期促轉會之「台灣轉型正義資料庫」已經上線。未來等到監察院的國家人權委員會成立後，會做到更多的把關，務必讓人權觀念在台灣更加落實。

蔡總統說，今年228基金會出版三本新書，也剛完成《二二八事件真相與轉型正義報告稿》， 不僅是官方跟學術界，台灣社會各個角落也有對228的回憶與紀錄。228不再是禁忌，也不再是仇恨的根源，「當我們能越來越深入的討論228之後，整個台灣社會的共同意識會更加成熟」。

蔡總統說，最近行政院長蘇貞昌宣布，促轉會的任務還沒結束，會延長運作，繼續挖掘歷史真相。只要有這個需要，只要促轉會的功能是我們大家認為必須持續，讓轉型正義持續進行，「我們都會持續讓促轉會運作下去」。

蔡總統強調，政府是一體的，轉型正義不只是促轉會的業務，每一個政府機關都要充分理解轉型正義內涵，共同參與轉型正義工作，「國安單位更不能例外」。

今天也是林宅血案40周年，蔡總統說，幾周前促轉會提出報告指出，林家當時確實受到國家監控，也無法排除威權統治當局涉入血案的可能性，儘管當時的時空背景與現在有很大不同，「但我們必須嚴肅指出，過去威權政府的作為，是絕對不能再重演的嚴重錯誤」。