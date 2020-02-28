「228」說成「823」 韓國瑜立即錄影片道歉

高雄市長韓國瑜今天在高雄市228紀念公園主持高雄市的228追思紀念會，致詞時把「228」73周年追思紀念會說成「823」73周年追思紀念會，他在追思紀念會結束後發現錯誤，立即錄影片為自己的口誤公開道歉。

韓國瑜透過高雄市新聞局傳出影片，在影片中表示，紀念會結束，回來看了錄影帶之後發現的確有口誤，因為專心在致詞的內容，這個口誤他他感到非常的抱歉。

他說，228追思紀念會中也呼籲大家，能遠離傷痛，記取教訓，讓我們台灣社會充滿愛與包容，更充滿人與人的關懷，讓敦厚的人情能在台灣 使得每一位台灣朋友能夠迎向陽光、告別過去。

對於韓國瑜的口誤，「Wecare高雄」社群即貼文批韓國瑜把228追思紀念會這麼慎重的儀式也胡說八道。