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228講成823、謝雪紅說成王雪紅 韓國瑜為口誤道歉

聯合報 / 記者徐如宜楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜在二二八事件追思紀念會致詞時，誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，「謝雪紅」講成「王雪紅」。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜在二二八事件追思紀念會致詞時，誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，「謝雪紅」講成「王雪紅」。記者徐如宜／攝影

高雄市長韓國瑜今天在任內首次參加二二八事件追思紀念會，致詞時誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，「謝雪紅」講成「王雪紅」，引來綠營立委、議員不滿。韓國瑜承認是口誤，因為專心在致詞的內容，感到非常抱歉，呼籲大家遠離傷痛，記取教訓，讓台灣社會充滿愛、包容與關懷。

韓國瑜去年因出國未參加二二八追思儀式，今年特別前來。高雄市二二八關懷協會理事長王文宏表示，「有來就好了。」希望大家都能記得這台灣歷史。

韓致詞時在第一次用台語提到二二八時，講成了「八二三」，接下來講的都是二二八。並在敘述簡吉的故事中，提到台灣女性革命家「謝雪紅」時，說成了「王雪紅」。

立委劉世芳和綠營市議員們說，韓市長致詞出現這麼大的錯誤，讓人非常失望，有很大的檢討與改進空間。

韓國瑜事後也針對此事道歉，表示是口誤，因為專心在致詞的內容，感到非常抱歉。他在追思紀念會結束後，立即錄影片為自己的口誤公開道歉。

他在二二八追思會中也表示，「73年過去了，這個時候，是解脫的時候了。」懷想這些知識份子，台灣的人格者，像黑暗中的星光照耀著，在任何黑暗的時代，還是有理想者帶領著大家。他誠懇的提出呼籲，不管任何的政治符號、對立的情緒、仇恨的語言，應跳脫出來回到每個人的生活本質，回到每個人生命的觀照，回歸到人性的關懷，今天紀念73周年228，不光是要記憶這個歷史、這個教訓，更希望告別仇恨、告別對立，回歸溫暖的人性，讓高雄、讓台灣充滿著愛與包容。迎向充滿理想、愛、關懷、包容與和諧的台灣社會，天佑台灣。

高雄市長韓國瑜錄影片為把「228」說成「823」道歉。圖/翻攝韓國瑜影片
高雄市長韓國瑜錄影片為把「228」說成「823」道歉。圖/翻攝韓國瑜影片
高雄市長韓國瑜在任內首次參加二二八事件追思紀念會。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜在任內首次參加二二八事件追思紀念會。記者徐如宜／攝影

高雄市長韓國瑜（左）與高雄市二二八關懷協會理事長王文宏（右），為二二八受難者獻花。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（左）與高雄市二二八關懷協會理事長王文宏（右），為二二八受難者獻花。記者徐如宜／攝影

韓國瑜 二二八事件

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