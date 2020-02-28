因應疫情增溫 盧秀燕：台中1級開設、世界蘭展延期
新冠肺炎疫情增溫，中央疫情指揮中心提升至一級開設，台中市長盧秀燕今天宣布台中市疫情應變指揮中心超前部署，提升至一級開設，大型活動是否舉辦，為了防疫必須重新考慮，台中市政府籌備已久，原本預計在今年三月中旬第一次舉辦的世界蘭展，也因應疫情，宣布延後舉辦。
行政院長蘇貞昌昨天在行政院會中宣布，昨天起中央疫情指揮中心提升至一級開設，不過仍是由衛福部長陳時中擔任指揮官。因應新冠肺炎增溫，立院4天前通過因應新冠肺炎的特別條例，行政院昨天也提出特別預算，加上疫情指揮中心指揮官建議，決定超前部署，昨天起提升至一級開設。
盧秀燕說，台中疫情平穩，但因昨天中央疫情指揮中心提升至一級開設，台灣不大，都有連動關係，加上台中市政府一向防處作為超前部署，因此台中市疫情應變指揮中心提升至一級開設，加強防疫，有備無患。
盧秀燕指出，台中市疫情應變指揮中心提升至一級開設，大型活動是否舉辦，為了防疫必須重新考慮，台中市政府籌備已久，原本預計在今年三月中旬第一次舉辦的世界蘭展，也因應疫情，宣布延後舉辦。各局處室檢討及準備防疫措施加強強度、密度，縮短時間或規模。一旦爆發較大規模傳染，之前要超前預備，現在醫院配合徵調病床，依中央規定，四到八小時將逐層把非急情病患清空。
盧秀燕說明，大型活動，例如世界蘭展預計今年三月中旬舉辦，花了很多時間、人力物力籌備，每一場活動都有各國遊客、專家學者都有幾千人力，這是台中市府第一次舉辦，今年也與台南市政府策略聯盟一起行銷，即使花了這麼多心力籌辦，但當台中市一級開設後，我們要延後舉辦。
盧秀燕指出，這段時間，台中市農業局都在善後，原本要參加世界蘭展的學者專家、參加會議人士等，都要逐一通知，相關準備舉辦的場地、布展等廠商要聯絡契約要如何調整。各局處室回去盤點如何超前準備，例如教育局研議線上教學的操練與測試。
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