快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二二八事件73周年 雲林獻花和平追思

聯合報 / 記者陳雅玲／雲林縣即時報導
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影

今天是二二八事件滿73周年，雲林縣政府不受疫情影響，今天舉辦追思活動，並敲響和平鐘，縣長張麗善表示，二二八引導台灣人權發展，台灣人民崇尚、喜愛自由，經過數十年的奮鬥，「我們做到了」。

雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪等人今天與二二八受難者家屬代表蔡政道、許添珍在雲林二二八紀念公園追思，不只在紀念碑前獻花，表達對二二八受難者追思，並一同敲響和平鐘。

張麗善表示，台灣社會二二八事件自民國36年發生至今已73年，歷經73年了，73年來深深地引導台灣人權發展，提醒我們謹記整個事件的歷史意義，台灣人民崇尚民主、喜愛自由，經過數十年的奮鬥，我們做到了。

張麗善表示，過去的歷史不容被忘記，人權自由須時時刻刻被保障，不分族群、不分地域共同維護自由民主，擁抱寬容與愛的信念，守護台灣的和平。

雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府不受疫情影響，今天如期舉辦二二八追思活動。記者陳雅玲／攝影

張麗善 人權 受難者

延伸閱讀

「紅粉佳人」報到 草嶺賞櫻趣

雲林草嶺粉紅佳人綻放8成 把握228連假~浪漫賞櫻去

隔離不憂鬱 雲林設關懷中心3月起贈防疫錦囊包

大甲媽遶境進香確定延期 張麗善：大家壓力暫時緩解

相關新聞

228講成823、謝雪紅說成王雪紅 韓國瑜為口誤道歉

高雄市長韓國瑜今天在任內首次參加二二八事件追思紀念會，致詞時誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，「謝雪紅...

被批少講話 馬英九再提武漢包機：我談的是兒童人權

新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。前總統馬英九上午再呼籲...

【重磅快評】6萬是酬庸，12萬是慈庸

最近新冠肺炎的訊息占據各大新聞版面，讓蔡政府的一些爭議作為趁亂偷渡，像是環評審查倒退，台糖砍樹種光電，如果不是媒體出言提...

「228」說成「823」 韓國瑜立即錄影片道歉

高雄市長韓國瑜今天在高雄市228紀念公園主持高雄市的228追思紀念會，致詞時把「228」73周年追思紀念會說成「823」...

因應疫情增溫 盧秀燕：台中1級開設、世界蘭展延期

新冠肺炎疫情增溫，中央疫情指揮中心提升至一級開設，台中市長盧秀燕今天宣布台中市疫情應變指揮中心超前部署，提升至一級開設，...

二二八事件73周年 雲林獻花和平追思

今天是二二八事件滿73周年，雲林縣政府不受疫情影響，今天舉辦追思活動，並敲響和平鐘，縣長張麗善表示，二二八引導台灣人權發...

郝：兩岸繼續交流 陸要承諾互不否認存在事實

國民黨二○二○敗選後，以「九二共識」為基礎的兩岸路線遭黨內批判。黨主席候選人郝龍斌昨接受聯合報系專訪表示，九二共識已經過時間證明有效，大陸只要承諾維持互不否認存在事實，兩岸交流就可繼續，這是最簡單的事。

拚黨主席 郝龍斌強化新媒體 與綠搶聲量

國民黨二○二○大選挫敗，國民黨主席候選人郝龍斌有感網路聲量不敵民進黨，主張將新媒體事務部拉高為一級單位，以「類網軍」概念建立網路媒體架構，爭取年輕世代對話管道；此外，也將把中常委選舉改為黨員直選，另籌組改革委員會，兼容老中青世代，貫徹集體領導。

游錫堃邀任洪慈庸當立院顧問 月薪12萬

前立委洪慈庸競選連任失利後，動向受注目。立法院長游錫堃昨晚在臉書發文表示，「我找到一位熟悉議事的『機要』了！謝謝慈庸願意幫我忙！」。游指出，為加強與朝野委員及基層民眾溝通，他選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的洪慈庸擔任院長辦公室「機要顧問」，相信能與自己專長互補，讓「新手院長」更加順利。

江啟臣批選舉放話文化：國民黨與惡的距離只會越來越近

國民黨主席候選人、立委江啟臣在臉書上表示，距離選舉日子越近，開始出現許多臆測評論，他批評黨內放話文化，「難道中壯世代要扛...

洪慈庸任立院有給職顧問 蔡正元：民進黨真有情義

前立委洪慈庸將出任立法院有給職顧問，國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書發文說，民進黨有情有義，真的不錯，福利超棒。

朱立倫「228連假愉快」 陳柏惟：國民黨是在愉快甚麼？

明天是228事件73週年，新北市前市長朱立倫今天在社群網站貼文中出現「228連假愉快」字樣，由於228是嚴肅歷史事件，朱...

熱門新聞

重返立院！洪慈庸擔任立法院顧問 月薪近15萬

指揮中心公布非法看護案32足跡地圖 曾逛北車龍山寺

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎確診飆破2千例 伊德法病例數驟增

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

新冠肺炎疫情嚴峻！安倍晉三：全日本高中以下3月2日起停課

遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。