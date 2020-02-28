二二八事件73周年 雲林獻花和平追思

今天是二二八事件滿73周年，雲林縣政府不受疫情影響，今天舉辦追思活動，並敲響和平鐘，縣長張麗善表示，二二八引導台灣人權發展，台灣人民崇尚、喜愛自由，經過數十年的奮鬥，「我們做到了」。

雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪等人今天與二二八受難者家屬代表蔡政道、許添珍在雲林二二八紀念公園追思，不只在紀念碑前獻花，表達對二二八受難者追思，並一同敲響和平鐘。

張麗善表示，台灣社會二二八事件自民國36年發生至今已73年，歷經73年了，73年來深深地引導台灣人權發展，提醒我們謹記整個事件的歷史意義，台灣人民崇尚民主、喜愛自由，經過數十年的奮鬥，我們做到了。