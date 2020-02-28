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被批少講話 馬英九再提武漢包機：我談的是兒童人權

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。前總統馬英九上午再呼籲，兩岸雙方各退一步，不要再爭執政治，應為下一代的教育、安全，趕快協商出一個航空公司派機接回。記者周志豪／攝影
新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。前總統馬英九上午再呼籲，兩岸雙方各退一步，不要再爭執政治，應為下一代的教育、安全，趕快協商出一個航空公司派機接回。記者周志豪／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。前總統馬英九上午再呼籲，兩岸雙方各退一步，不要再爭執政治，應為下一代的教育、安全，趕快協商出一個航空公司派機接回。

只不過馬英九相關言論，卻被過去馬政府團隊成員、前衛生署長葉金川質疑「沒人相信馬是防疫專家」。馬回應，他從來沒有在談防疫，他談的是兒童人權，這是不一樣的東西，但如果能夠兼顧防疫與人權的話，為什麼不做？

馬英九表示，他當然還是堅持希望蔡政府協助滯留武漢國人與兒童返國，質疑這些小孩子已經三天沒上課了，「難道他們都沒有一點同情心嗎」？

對於行政院將中央疫情指揮中心提升至一級開設，馬英九說，尊重政府在這件事情上的決定。

馬英九 疫情 人權 新冠肺炎

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