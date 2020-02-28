快訊

228連假首日國道五路段會塞 環東到南港持續「紫爆」

發抗疫財？鍾南山身家驚人 全陸輿論炸鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】6萬是酬庸，12萬是慈庸

聯合報 / 主筆室
總統蔡英文（左）今年初多次到台中為洪慈庸（右）助選。本報資料照片
總統蔡英文（左）今年初多次到台中為洪慈庸（右）助選。本報資料照片

最近新冠肺炎的訊息占據各大新聞版面，讓蔡政府的一些爭議作為趁亂偷渡，像是環評審查倒退，台糖砍樹種光電，如果不是媒體出言提醒，這些事似乎像沒發生過，最新案例是立法院長游錫堃聘請台中落選立委洪慈庸出任立法院的顧問，月薪12萬元。

依照立法院組織法，立院可設置顧問一至二人，職務列簡任第13至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項，游錫堃聘洪慈庸於法有據，但此事為何有高度爭議，可從兩個標準來看。

首先，洪慈庸雖曾任立委，但資歷只有一屆，過去更沒有其他民代資歷，要說她能「掌理議事、法規之諮詢」，恐怕從經驗到能力都力有未逮，游錫堃稱洪慈庸「熟悉議事」，藉此為此人事案背書，但洪在「熟悉議事」這一環節上，可能只比新科立法院長游錫堃好一些，在這個用人標準上，游錫堃與民進黨都難以服眾。

第二個標準是民進黨的雙重標準。前一陣子台北市前副發言人「學姐」黃瀞瑩回鍋北市任職，月薪6萬元被綠營網軍酸爆，民進黨民代也藉此圍剿台北市長柯文哲，認為柯藉此酬庸之前出任民眾黨不分區立委候選人黃瀞瑩。如果「學姐」領6萬是酬庸，那領12萬的慈庸又算什麼？

時間再往前拉一點，去年總統大選選情正熱時，高雄市府市政被民進黨用顯微鏡檢視，上至市長辦公室主任，下至觀光局秘書，都被綠營稱為酬庸，如今游錫堃聘洪慈庸，除了因為蔡英文總統在立委選舉時不斷拉抬洪的選情，另一方面洪慈庸與游錫堃、交通部長林佳龍的正國會系統交好，是洪能從「酬庸」變「慈庸」的關鍵。

前年民進黨在地方選舉中大敗，其中被國人厭惡的主要原因就是民進黨的分贓文化更勝國民黨，從2016年民進黨第一次完全執政開始，從中央到地方，從國內到國外，從公部門到各基金會，民進黨把這些位置分好分滿。如果民進黨用人唯才，自然不容外界置喙，但這些年來我們屢屢看到民進黨安排過氣政治人物出任國營事業董事長、出任各種基金會或財團法人的負責人，又何曾見過民進黨為此反省？

如果今日洪慈庸是如柯建銘一樣是九連任立委，當柯沒有繼續擔任立委，游錫堃聘請柯建銘擔任立院顧問，月薪給20萬都不過分。從另一個角度想，若今天國民黨在立院還是多數，國民黨籍的立法院長聘請落選的黨籍立委顏寬恒出任立院顧問，民進黨豈會輕易放過這個人事案？

領6萬是酬庸，領12萬是慈庸，是不是酬庸的標準，不是民進黨說了算。

民進黨 游錫堃 洪慈庸

延伸閱讀

游錫堃邀任洪慈庸當立院顧問 月薪12萬

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

將出任立院有給職顧問 洪慈庸：一本初衷為台灣付出

傳洪慈庸任立院顧問月薪15萬 游錫堃：是12萬

相關新聞

被批少講話 馬英九再提武漢包機：我談的是兒童人權

新冠肺炎疫情持續升溫，第二批武漢包機因兩岸對誰派飛機遲無共識，無法成行，讓千名國人至今仍滯留武漢。前總統馬英九上午再呼籲...

游錫堃邀任洪慈庸當立院顧問 月薪12萬

前立委洪慈庸競選連任失利後，動向受注目。立法院長游錫堃昨晚在臉書發文表示，「我找到一位熟悉議事的『機要』了！謝謝慈庸願意幫我忙！」。游指出，為加強與朝野委員及基層民眾溝通，他選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的洪慈庸擔任院長辦公室「機要顧問」，相信能與自己專長互補，讓「新手院長」更加順利。

【重磅快評】6萬是酬庸，12萬是慈庸

最近新冠肺炎的訊息占據各大新聞版面，讓蔡政府的一些爭議作為趁亂偷渡，像是環評審查倒退，台糖砍樹種光電，如果不是媒體出言提...

伊朗駐梵蒂岡前大使 感染新冠肺炎病逝

伊朗媒體27日報導，伊朗駐梵蒂岡前大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因感染新冠肺炎而病逝於庫姆市（Qom...

郝：兩岸繼續交流 陸要承諾互不否認存在事實

國民黨二○二○敗選後，以「九二共識」為基礎的兩岸路線遭黨內批判。黨主席候選人郝龍斌昨接受聯合報系專訪表示，九二共識已經過時間證明有效，大陸只要承諾維持互不否認存在事實，兩岸交流就可繼續，這是最簡單的事。

拚黨主席 郝龍斌強化新媒體 與綠搶聲量

國民黨二○二○大選挫敗，國民黨主席候選人郝龍斌有感網路聲量不敵民進黨，主張將新媒體事務部拉高為一級單位，以「類網軍」概念建立網路媒體架構，爭取年輕世代對話管道；此外，也將把中常委選舉改為黨員直選，另籌組改革委員會，兼容老中青世代，貫徹集體領導。

江啟臣批選舉放話文化：國民黨與惡的距離只會越來越近

國民黨主席候選人、立委江啟臣在臉書上表示，距離選舉日子越近，開始出現許多臆測評論，他批評黨內放話文化，「難道中壯世代要扛...

洪慈庸任立院有給職顧問 蔡正元：民進黨真有情義

前立委洪慈庸將出任立法院有給職顧問，國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書發文說，民進黨有情有義，真的不錯，福利超棒。

朱立倫「228連假愉快」 陳柏惟：國民黨是在愉快甚麼？

明天是228事件73週年，新北市前市長朱立倫今天在社群網站貼文中出現「228連假愉快」字樣，由於228是嚴肅歷史事件，朱...

日本駐台代表盛讚台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應

新冠肺炎疫情蔓延多國，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰接受媒體訪問時表示，台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應，台灣民...

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

立法院長游錫堃已任命前立委洪慈庸為立法院顧問，即日起生效；洪慈庸預計3月19日上任，以新的身分重返立院。洪慈庸稍早發出聲...

將出任立院有給職顧問 洪慈庸：一本初衷為台灣付出

前立委洪慈庸將出任立法院有給職顧問，她回應「顧問不忘初衷，繼續為台灣付出。」

熱門新聞

重返立院！洪慈庸擔任立法院顧問 月薪近15萬

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

指揮中心公布非法看護案32足跡地圖 曾逛北車龍山寺

全球疫情地圖／南韓新冠肺炎確診飆破2千例 德、法病例數驟增

傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了

新冠肺炎疫情嚴峻！安倍晉三：全日本高中以下3月2日起停課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。