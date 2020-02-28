【重磅快評】6萬是酬庸，12萬是慈庸

最近新冠肺炎的訊息占據各大新聞版面，讓蔡政府的一些爭議作為趁亂偷渡，像是環評審查倒退，台糖砍樹種光電，如果不是媒體出言提醒，這些事似乎像沒發生過，最新案例是立法院長游錫堃聘請台中落選立委洪慈庸出任立法院的顧問，月薪12萬元。

依照立法院組織法，立院可設置顧問一至二人，職務列簡任第13至第14職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項，游錫堃聘洪慈庸於法有據，但此事為何有高度爭議，可從兩個標準來看。

首先，洪慈庸雖曾任立委，但資歷只有一屆，過去更沒有其他民代資歷，要說她能「掌理議事、法規之諮詢」，恐怕從經驗到能力都力有未逮，游錫堃稱洪慈庸「熟悉議事」，藉此為此人事案背書，但洪在「熟悉議事」這一環節上，可能只比新科立法院長游錫堃好一些，在這個用人標準上，游錫堃與民進黨都難以服眾。

第二個標準是民進黨的雙重標準。前一陣子台北市前副發言人「學姐」黃瀞瑩回鍋北市任職，月薪6萬元被綠營網軍酸爆，民進黨民代也藉此圍剿台北市長柯文哲，認為柯藉此酬庸之前出任民眾黨不分區立委候選人黃瀞瑩。如果「學姐」領6萬是酬庸，那領12萬的慈庸又算什麼？

時間再往前拉一點，去年總統大選選情正熱時，高雄市府市政被民進黨用顯微鏡檢視，上至市長辦公室主任，下至觀光局秘書，都被綠營稱為酬庸，如今游錫堃聘洪慈庸，除了因為蔡英文總統在立委選舉時不斷拉抬洪的選情，另一方面洪慈庸與游錫堃、交通部長林佳龍的正國會系統交好，是洪能從「酬庸」變「慈庸」的關鍵。

前年民進黨在地方選舉中大敗，其中被國人厭惡的主要原因就是民進黨的分贓文化更勝國民黨，從2016年民進黨第一次完全執政開始，從中央到地方，從國內到國外，從公部門到各基金會，民進黨把這些位置分好分滿。如果民進黨用人唯才，自然不容外界置喙，但這些年來我們屢屢看到民進黨安排過氣政治人物出任國營事業董事長、出任各種基金會或財團法人的負責人，又何曾見過民進黨為此反省？

如果今日洪慈庸是如柯建銘一樣是九連任立委，當柯沒有繼續擔任立委，游錫堃聘請柯建銘擔任立院顧問，月薪給20萬都不過分。從另一個角度想，若今天國民黨在立院還是多數，國民黨籍的立法院長聘請落選的黨籍立委顏寬恒出任立院顧問，民進黨豈會輕易放過這個人事案？

領6萬是酬庸，領12萬是慈庸，是不是酬庸的標準，不是民進黨說了算。