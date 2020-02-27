聽新聞
test
0:00 / 0:00
拚黨主席 郝龍斌強化新媒體 與綠搶聲量
國民黨二○二○大選挫敗，國民黨主席候選人郝龍斌有感網路聲量不敵民進黨，主張將新媒體事務部拉高為一級單位，以「類網軍」概念建立網路媒體架構，爭取年輕世代對話管道；此外，也將把中常委選舉改為黨員直選，另籌組改革委員會，兼容老中青世代，貫徹集體領導。
郝龍斌昨天接受聯合報系專訪指出，民進黨網路聲量和國民黨完全不成正比，同樣一件事，民進黨做是好事，國民黨做就是壞事，民進黨去大陸是交流，國民黨去大陸就是賣台，「他們發夜市券是救經濟，我們發消費券，卻是浪費錢」，起因就是國民黨在新媒體運用實在太弱。
郝龍斌說，新媒體事務部成立後，層級與組發會、文傳會平行，未來所有議員、立委及縣市長，至少要有一名幕僚熟悉新媒體操作，縱向從黨部到基層，橫向從公職人員建立網路平台，才能充分反映各議題的現實狀況。
郝龍斌表示，「黨政軍退出三台，是國民黨政府做了個愚蠢決定」，導致如今幾乎各家有線、無線媒體，對國民黨都不友善，只好靠社群媒體力量，重新打造對國民黨友善的環境。
針對未來的中常委選舉，郝龍斌提出三項，包括中常委至少要有一半比例，必須曾任縣市議員以上的民代；均勻分布責任區域，初步朝北中南東四區規畫，以及將過去由黨代表選出的模式，改為開放黨員直選，杜絕中常委選舉的請客吃飯與換票聯盟文化，讓中常委能更接地氣，作為黨意與民意間的連結。
改革委員會部分，郝說，會納入對黨非常了解狀況、有民意基礎的人，以開放態度將黨內問題條列，找出解決方案，再由該架構中產生未來的集體領導核心；一級主管像是副主席人選，會由老中青世代的代表出任；而為落實黨年輕化政策，副祕書長會有一人專責年輕事務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言