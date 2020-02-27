拚黨主席 郝龍斌強化新媒體 與綠搶聲量

國民黨二○二○大選挫敗，國民黨主席候選人郝龍斌有感網路聲量不敵民進黨，主張將新媒體事務部拉高為一級單位，以「類網軍」概念建立網路媒體架構，爭取年輕世代對話管道；此外，也將把中常委選舉改為黨員直選，另籌組改革委員會，兼容老中青世代，貫徹集體領導。

郝龍斌昨天接受聯合報系專訪指出，民進黨網路聲量和國民黨完全不成正比，同樣一件事，民進黨做是好事，國民黨做就是壞事，民進黨去大陸是交流，國民黨去大陸就是賣台，「他們發夜市券是救經濟，我們發消費券，卻是浪費錢」，起因就是國民黨在新媒體運用實在太弱。

郝龍斌說，新媒體事務部成立後，層級與組發會、文傳會平行，未來所有議員、立委及縣市長，至少要有一名幕僚熟悉新媒體操作，縱向從黨部到基層，橫向從公職人員建立網路平台，才能充分反映各議題的現實狀況。

郝龍斌表示，「黨政軍退出三台，是國民黨政府做了個愚蠢決定」，導致如今幾乎各家有線、無線媒體，對國民黨都不友善，只好靠社群媒體力量，重新打造對國民黨友善的環境。

針對未來的中常委選舉，郝龍斌提出三項，包括中常委至少要有一半比例，必須曾任縣市議員以上的民代；均勻分布責任區域，初步朝北中南東四區規畫，以及將過去由黨代表選出的模式，改為開放黨員直選，杜絕中常委選舉的請客吃飯與換票聯盟文化，讓中常委能更接地氣，作為黨意與民意間的連結。

改革委員會部分，郝說，會納入對黨非常了解狀況、有民意基礎的人，以開放態度將黨內問題條列，找出解決方案，再由該架構中產生未來的集體領導核心；一級主管像是副主席人選，會由老中青世代的代表出任；而為落實黨年輕化政策，副祕書長會有一人專責年輕事務。