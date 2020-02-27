江啟臣批選舉放話文化：國民黨與惡的距離只會越來越近

國民黨主席候選人、立委江啟臣在臉書上表示，距離選舉日子越近，開始出現許多臆測評論，他批評黨內放話文化，「難道中壯世代要扛起這個百年政黨，背後一定有誰撐腰嗎？」

江啟臣感慨，過去的國民黨充滿了太多算計，他衷心希望未來的國民黨，能有多一些的坦誠，改革真的不難，難的是深似海的人心。

江啟臣說，他所在乎的始終只有怎麼跟志同道合的同志一起，幫這個黨重新站起來，讓台灣能夠有一個制衡的聲音，能夠有一個監督的力量，成為一個台灣人民願意再次相信的政黨。

江啟臣認為，國民黨敢變的第一步就必須先拋棄舊的選舉思維，如果還是有人要靠著過往的選舉伎倆打選戰，那只會讓國民黨與民意的距離越來越遠，與惡的距離越來越近。

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