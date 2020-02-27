江啟臣批選舉放話文化：國民黨與惡的距離只會越來越近
國民黨主席候選人、立委江啟臣在臉書上表示，距離選舉日子越近，開始出現許多臆測評論，他批評黨內放話文化，「難道中壯世代要扛起這個百年政黨，背後一定有誰撐腰嗎？」
江啟臣感慨，過去的國民黨充滿了太多算計，他衷心希望未來的國民黨，能有多一些的坦誠，改革真的不難，難的是深似海的人心。
江啟臣說，他所在乎的始終只有怎麼跟志同道合的同志一起，幫這個黨重新站起來，讓台灣能夠有一個制衡的聲音，能夠有一個監督的力量，成為一個台灣人民願意再次相信的政黨。
江啟臣認為，國民黨敢變的第一步就必須先拋棄舊的選舉思維，如果還是有人要靠著過往的選舉伎倆打選戰，那只會讓國民黨與民意的距離越來越遠，與惡的距離越來越近。
江啟臣臉書全文：
#改革不難 ＃人心才難
#敢變國民黨才有新未來
隨著選戰的加溫，開始出現了許多捕風捉影的新聞以及充滿臆測的評論；這讓許多好朋友都紛紛來問我，國民黨真的有要改變嗎？怎麼都還是這種放話文化，這種內鬥內行的老選舉方式。
最近幾天，我真的感觸良多，難道讓這個百年政黨往前走真的有這麼困難嗎？難道中壯世代站出來想要扛起國民黨改革的責任，就一定是背後有誰能撐腰嗎？過去的國民黨充滿了太多算計，我衷心希望未來的國民黨，能有多一些的坦誠，改革真的不難，難的是深似海的人心。
國民黨這八年歷經了兩次的挫敗，在幾乎是斷垣殘壁的現在，我所在乎的，始終只有怎麼跟志同道合的同志一起，幫這個黨重新站起來，讓台灣能夠有一個制衡的聲音，能夠有一個監督的力量，成為一個台灣人民願意再次相信的政黨。
敢變，國民黨才有新未來，敢變的第一步就必須先拋棄舊的選舉思維，如果我們還是有人要靠著過往的選舉伎倆打選戰，那只會讓國民黨與民意的距離越來越遠，與惡的距離越來越近。
能不能讓我們回歸改革路線的討論，把焦點重新放回怎麼讓國民黨重生上，讓我們的黨員有走出陰霾的希望，有重新看見藍天的可能。
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