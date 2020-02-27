洪慈庸任立院有給職顧問 蔡正元：民進黨真有情義

前立委洪慈庸將出任立法院有給職顧問，國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書發文說，民進黨有情有義，真的不錯，福利超棒。

蔡正元表示，洪慈庸退出時代力量，改接受民進黨支持，雖然落選，民進黨有情有義，安排她出任立法院有給職顧問，待遇等同部會次長。

蔡正元說，立法院有給職顧問上什麼班，做什麼事，從來沒人知道，反正有高薪就是了。

蔡正元表示，兩相比較，國民黨和馬英九對待從政同志，可從金溥聰修理傅崐萁，看出兩黨文化，國民黨是講形象的偽君子，民進黨是講實利的真小人。