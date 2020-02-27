外籍看護如何防疫？指揮中心數度閃躲最後說比照陪病者

外籍看護因照顧新冠肺炎確診病人受到感染，戳中護病比緊繃、過度依賴外包人力等醫院管理長期痛點，有感染專家擔憂外包照服員、家屬及自聘外勞會衍生難以控管之疫病風險，也有醫院品管專家提出對於外籍看護跨區移動的管理建議。然而上述困境和隱憂似乎未受重視，指揮中心被問到這個議題，先是多次強調此為勞動部的權責，後又說視同陪病者即可。

中央流行疫情指揮中心今提升至一級開設，行政院指派衛生福利部部長陳時中繼續擔任指揮官。由於最新確診個案為普遍存在於醫療體系中的非法外籍看護，為民眾高度依賴之人力，卻是院內感控隱憂，可能受到病患感染，也容易衍生交叉感染。外籍看護的防疫，成為指揮中心一級開設首次記者會之熱議焦點。

面對數度詢問，指揮官陳時中始終回應「這是勞動部權責」，甚至一度跳過拒答，後於晚間要求勞動部透過指揮中心發新聞稿說明。不過勞動部新聞稿重點在於加強查緝以及提供母語防疫資訊，缺乏符合現況之防疫思維，亦與醫院管理困境無涉。

陳時中下午強調，「會做事的政府是還在的，不是只剩指揮中心」，每個事業主管單位有權責範圍，跟疫情相關有困難疑議題，可以到疫情中心討論，共同解決，但不會讓疫情中心凌駕各部會，「不管幾級開設都不會有這樣的狀況，這樣指揮系統就大亂了。」

醫事司司長石崇良試圖協助回應，卻誤以為臨時外籍看護適用「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」。經釐清外籍看護並非醫院外包，改稱外籍看護人員管理規範同「訪客」當中的「陪病者」，要求進出醫院要戴口罩，且需遵守探病時段、接受登記和詢問旅遊史、職業史、接觸史、群聚史。

陳時中表示，合法的部分會列管，非法的就等同於陪病人員。「我們只能管理他的行為，不能管理他的身份，」針對不同行業類別需要加強管理的部分，就由目的事業主管機關（勞動部）去做。