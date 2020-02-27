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朱立倫「228連假愉快」 陳柏惟：國民黨是在愉快甚麼？
明天是228事件73週年，新北市前市長朱立倫今天在社群網站貼文中出現「228連假愉快」字樣，由於228是嚴肅歷史事件，朱此番言論引發爭議。台灣基進立委陳柏惟就在臉書批評，紀念日對國民黨難道是失憶日？
陳柏惟表示，和平紀念日也稱二二八紀念日，是中華民國的國定紀念日之一，是紀念民國36年2月28日爆發的二二八事件而於設立的國定假日。
陳柏惟說，吳伯雄的伯父吳鴻麒死因至今不詳；洪秀柱的爸爸洪子瑜，吳敦義的父親吳奚都在228事件清鄉運動中，被羅織涉嫌叛亂，收押9百多天。
陳柏惟表示，這些人都是中國國民黨的受害者，不為台灣想，至少也應該為中國國民黨想一下，不了解「到底是在愉快甚麼？」
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