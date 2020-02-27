日本駐台代表盛讚台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應

新冠肺炎疫情蔓延多國，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰接受媒體訪問時表示，台灣政府處理疫情非常果斷、迅速因應，台灣民眾對防疫也高度重視，「在這方面，日本可以有很多學習。」由於台灣各界的努力，在台日本人的安全也受到保護，他對此表達由衷感謝。

泉裕泰說，為了因應COVID-19疫情，台灣的中央、地方政府與醫療界日夜奮鬥，包括從農曆年前到現在不眠不休的衛福部長陳時中，他對此表達敬意；看到台灣當局非常果斷的防疫模式，以及台灣民眾對防疫的高度重視、有秩序的行動，「這些都讓我們感到非常敬佩」，日本應該可以跟台灣學習很多事情，台灣跟日本可以在醫療技術方面進行合作，藉由日台合作對世界做出貢獻。

泉裕泰也表示，醫療、衛生議題沒有國界之分，世界需要共同克服。他有信心，日台將攜手度過難關，希望日台之間也加強有關疫情的合作。他堅信，台灣有能力對全球醫療衛生做出貢獻。

對於台灣積極爭取參與世界衛生組織，泉裕泰表示，有關疫情的因應，最重要的是「不能有地理上的空白」。目前COVID-19疫情在全球急速擴大，需要國際社會合作、共同因應，在此情況下，台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）至關重要。因此，日本這次也在第一時間發聲，藉此塑造國際輿論的氣氛，以爭取更多國際認同，這是日台重要合作之一。未來，日本也會持續強力支持台灣以觀察員身分參與WHA。

不只是傳染病，泉裕泰表示，氣候變遷、海洋垃圾、航空安全、反恐等都是跨國性、全球性的議題；為解決這些議題，台灣的貢獻不可缺少。