將出任立院有給職顧問 洪慈庸：一本初衷為台灣付出

前立委洪慈庸將出任立法院有給職顧問，她回應「顧問不忘初衷，繼續為台灣付出。」

洪慈庸表示，「感謝立法院長游錫堃的邀請，經過一段時間的討論與準備，慈庸預計將從3月9日開始，擔任立法院長機要顧問，盡力協助游院長。未來，以不一樣的身份回到立法院，繼續為這片土地努力。

走過台灣歷經改革的這幾年，明白體制內的變革有多不容易，雖然選舉結果讓許多朋友失望了，慈庸依舊與團隊展開籌備預計三月成立的地方服務處，也思索我們關心的議題、建設，將如何盡一己之力，繼續推動。

從過往推動的地方建設，到在中央關心過的種種議題，我們的關懷不止於任期結束那一天，對台灣的關心，也不隨身處的位置而改變。

重回立院，我將有不一樣的身份，期待未來的日子，與台灣攜手前進，秉持一樣的信念—所有努力，都為未來。」