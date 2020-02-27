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傳月薪破10萬接立院顧問 洪慈庸回應了
立法院長游錫堃已任命前立委洪慈庸為立法院顧問，即日起生效；洪慈庸預計3月19日上任，以新的身分重返立院。洪慈庸稍早發出聲明表示，感謝游錫堃的邀請，經過一段時間的討論與準備，預計將從3月9日開始，擔任立法院長機要顧問，「未來，以不一樣的身份回到立法院，會繼續為這片土地努力」。
洪慈庸說，走過台灣歷經改革的這幾年，明白體制內的變革有多不容易，雖然選舉結果讓許多朋友失望了，但自己依舊與團隊展開籌備預計三月成立的地方服務處。
洪慈庸表示，重回立院，自己將有不一樣的身分，期待未來的日子，與台灣攜手前進，秉持一樣的信念繼續努力。
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