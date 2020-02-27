傳洪慈庸任立院顧問月薪15萬 游錫堃：是12萬

據了解，立法院長游錫堃已任命前立委洪慈庸為立法院顧問，即日起生效；洪慈庸預計3月19日上任，以新的身分重返立院。

游錫堃晚間也在臉書貼文表示，自己找到一位熟悉國會議事的「機要」了，「謝謝慈庸願意幫我忙」。

游錫堃說，立法院三長有五個機要缺，除副院長、秘書長各一外，院長室可以有三個「機要」。

游錫堃指出，為了加強與朝野委員及基層民眾的溝通，我選擇了年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經騐、來自中部的慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約12萬元左右。

游錫堃也透露，昨天下午已與洪慈庸會面過，並有一個愉快談話，聘用程序也已經在進行中；相信未來洪慈庸能與自己專長互補，讓「新手院長」更加順利。