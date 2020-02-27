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洪慈庸任立法院顧問 林為洲：顏色對了、選輸還有更好位子

洪慈庸月領15萬 林為洲：顏色對了、選輸還有更好位子

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團總召林為洲。本報資料照片
國民黨立院黨團總召林為洲。本報資料照片

前立委洪慈庸2020角逐立委連任失利，敗給對手、國民黨立委楊瓊瓔，不過洪慈庸也沒閒著，現在已被立法院長游錫堃任命為立法院有給職顧問，可月領近15萬元。國民黨立院黨團總召林為洲直呼「傻眼」，因為洪的資歷和經驗都不足，竟可拿跟立委差不多的薪水，再一次驗證民進黨就是「顏色對了，選輸還有更好的位子」。

林為洲指出，洪慈庸僅任一屆立委，但立法院有給職顧問的主要職責是議事規則的諮詢、草擬等工作，以她的資格實在不是很恰當，因為洪經驗不足，也沒有法政背景，並不熟稔議事規則；而其實卸任委員都是立院無給職的榮譽職顧問，但洪竟可直衝13職等的「次長級」薪資，「她應該很快就會加入民進黨」。

林為洲諷刺，用人唯才不是民進黨的標準，因為他們還是習慣給自己人，不在乎外界觀感，選不上卻能做更好的位子；一般立委每天要質詢、處理法案，與顧問的工作量相差不少，但以洪的資歷擔任顧問卻可以領差不多的錢，民進黨此舉是不好的示範。

民進黨 洪慈庸 立法院

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