中央宣布一級開設時機 柯文哲：不要拘泥名詞

為配合中央抗疫，北市應變中心下午提升為一級開設，台北市長柯文哲下午參加疫情應變中心一級開設工作會議，會後受訪時，媒體問柯，中央宣布一級開設會不會太慢？柯文哲說，也還好，其實不要拘泥名詞，像什麼社區感染，社區感染分很多種，只有零星一個兩個，他也不太贊成，力不可用盡，升一級若搞得太緊張，他也不太贊成。

柯文哲說，我們共同敵人還是新冠肺炎，不管平時怎麼開玩笑，「順時中」、「逆時鐘」，那是開玩笑的話，只要中央講的，還是配合。

至於一級開設，仍由部長陳時中擔任指揮官，是否合適？是否應提高至副總統，就看最適合的狀況，如果覺得陳時中直接指揮就可以，那也不用一定要誰來做，若換業務不是很熟悉的人，也沒有必要。

另外，媒體問柯，北市一級開設是否代表疫情嚴重？柯文哲說，共同敵人還是新冠肺炎，原則上中央跟地方還是會合作，如果中央要一級開設，北市還是會配合辦理，北市有做準備。

柯文哲也說，一級開設工作會議剛討論有些問題涉及中央，還是要去處理，包括台灣5萬名沒有身分證外勞，過去沒有認真處理，如果真的社區感染，恐怕成為防疫的破口，要嚴肅面對。

柯說，5萬名沒有身分證外勞，疫情時期恐怕要有特別寬容的處理方式，防疫如何處理，還是要誠實面對。