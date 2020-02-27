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案32常搭三重客運藍38公車 業者給司機放有薪防疫假

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎案32（非法外籍看護）足跡。圖／取自中央流行疫情指揮中心
中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎案32（非法外籍看護）足跡。圖／取自中央流行疫情指揮中心

中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎案32（非法外籍看護）足跡，她曾到訪台北車站、樹林火車站、搭三重客運藍38公車、數個捷運站及曾搭計程車。其中藍38公車她2月16、17、18及19日都曾搭乘，新北市交通局表示，獲報後已立即召回所有車輛消毒，且駕駛從嚴自管，相關司機給予有薪的防疫假。

交通局指出，雖然疫情中心要求接觸者僅需自主管理，不過三重客運為讓乘客安心，從嚴管理，即日起停派相關駕駛人員，且給予有薪的防疫假。

新北市交通局立即訂定防治程序通知各客運公司，若有發生案例，皆須回報在控管的Line群組，嚴格控管駕駛健康和車內消潔。

交通局強調三重客運接獲通報後，已立即召回所有車輛消毒，並依規定同調度站的其他駕駛，也需做好管理，出車前量體溫、戴口罩、勤洗手。

目前相關的司機身體狀況皆正常，車輛也沒有調派其他路線的情形，現在也依交通局的規定定時回報，請民眾安心搭乘公車。

新北市交通局表示，自1月起即要求市區公車出車前皆須消毒一次，針對車內常碰觸的地方加強清潔，如車內扶手、欄杆、座椅及下車鈴等設施，請民眾安心搭乘，無須過度恐慌。

此外，該案也連4天到訪樹林火車站，樹林區公所緊急應變措施包括針對東昇公園周遭，公所已派廠商在今傍晚6點半進行全面消毒。請曾在2月16日至19日，曾出入案例32活動時序表相同地點民眾，落實自主管理，身體不適，請盡速就醫或撥打1922。

樹林區公所也表示，衛生所護理長及相關同仁已至案例32居住處所進行處置。清潔隊明上午將到東昇里進行全里消毒。

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