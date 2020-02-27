聽新聞
test
0:00 / 0:00
案32常搭三重客運藍38公車 業者給司機放有薪防疫假
中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎案32（非法外籍看護）足跡，她曾到訪台北車站、樹林火車站、搭三重客運藍38公車、數個捷運站及曾搭計程車。其中藍38公車她2月16、17、18及19日都曾搭乘，新北市交通局表示，獲報後已立即召回所有車輛消毒，且駕駛從嚴自管，相關司機給予有薪的防疫假。
交通局指出，雖然疫情中心要求接觸者僅需自主管理，不過三重客運為讓乘客安心，從嚴管理，即日起停派相關駕駛人員，且給予有薪的防疫假。
新北市交通局立即訂定防治程序通知各客運公司，若有發生案例，皆須回報在控管的Line群組，嚴格控管駕駛健康和車內消潔。
交通局強調三重客運接獲通報後，已立即召回所有車輛消毒，並依規定同調度站的其他駕駛，也需做好管理，出車前量體溫、戴口罩、勤洗手。
目前相關的司機身體狀況皆正常，車輛也沒有調派其他路線的情形，現在也依交通局的規定定時回報，請民眾安心搭乘公車。
新北市交通局表示，自1月起即要求市區公車出車前皆須消毒一次，針對車內常碰觸的地方加強清潔，如車內扶手、欄杆、座椅及下車鈴等設施，請民眾安心搭乘，無須過度恐慌。
此外，該案也連4天到訪樹林火車站，樹林區公所緊急應變措施包括針對東昇公園周遭，公所已派廠商在今傍晚6點半進行全面消毒。請曾在2月16日至19日，曾出入案例32活動時序表相同地點民眾，落實自主管理，身體不適，請盡速就醫或撥打1922。
樹林區公所也表示，衛生所護理長及相關同仁已至案例32居住處所進行處置。清潔隊明上午將到東昇里進行全里消毒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言