洪慈庸重回立院任顧問 月領近15萬

立法院今天發出公告，立法院長游錫堃任命前立委洪慈庸為立法院顧問，即日起生效；洪慈庸預計3月19日上任，以新的身分重返立院。

據了解，游錫堃昨天在立法院會見來訪的洪慈庸與其丈夫卓冠廷；游認為，洪慈庸年輕有活力，又曾任立法委員熟悉院內事務，可協助院長出席相關活動，因此決定任命洪慈庸為立法院顧問，即刻生效，職位為第十三職等，預計3月19日上任。

根據「立法院組織法」第23條規定，立法院設置顧問一人至二人，職務列簡任第十三職等至第十四職等，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項。按照公務人員俸給相關規範，洪慈庸月薪將介於14萬至15萬元左右。