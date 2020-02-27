療傷止痛追思228 馬英九：將心比心
勿忘歷史！前總統馬英九27日出席228和平公園祈福活動，並至228紀念碑前追思。馬英九說，對於這類的歷史事件應該以嚴正態度，就事論事、是非分明，對於家屬要將心比心、療傷止痛，30年來他的態度都是如此，希望大家在這樣的立場上，一起面對光明的未來。
馬英九說，希望以紀念228的行動，讓家屬感受到關心，讓台灣現代史上最大的傷痛能獲得緩和。228家屬徐光女士與馬英九會談後表示，台灣未來也許還有危機要面對，重點是政府「要有智慧」。
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