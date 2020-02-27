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直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

新冠肺炎新藥3月在亞洲進行臨床試驗 台灣可望加入

陳建仁日媒專訪 蔡總統臉書分享籲支持台灣加入世衛

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
副總統陳建仁日前接受日本產經新聞專訪，蔡英文總統稍早透過臉書，盼臉友將專訪內容轉發給日本朋友。照片翻攝自總統臉書
副總統陳建仁日前接受日本產經新聞專訪，蔡英文總統稍早透過臉書，盼臉友將專訪內容轉發給日本朋友。照片翻攝自總統臉書

副總統陳建仁日前接受日本產經新聞專訪，蔡英文總統稍早透過臉書，拜託臉友將專訪內容轉發給日本朋友，並感謝日本醫護對台灣民眾的照顧，目前已經有兩位鑽石公主號台籍旅客順利出院，「辛苦您們了」。「台灣跟日本是真正的朋友，我們一起合作，就能順利度過挑戰。」

蔡總統提及陳建仁在專訪中的幾段話，包括「如果台灣加入WHO（世界衛生組織）就能提早防治新型肺炎」；台灣早在今年1月2日，就發現武漢肺炎會「人傳人」。當時衛福部就立刻召開專家會議，強化檢疫及來自醫療院所的通報。台灣如果是 WHO成員的話，就能在 1 月初派專家前往武漢提出警告，並提供隔離或治療的專業建議。　　

此外，陳建仁也說，中國在疫情惡化後與其封城，不如在醫院中發生群聚感染時就應妥善處理。WHO如果提早派專家或提供物資支援，全世界也不至於受到這麼大的影響。　　

蔡總統表示，台灣有世界上最完善的公衛和醫療系統，也有對抗SARS的專業經驗，讓台灣成為WHO的一員，不只是健康為普世人權的具體實踐，也為世界上所有人的健康福祉，帶來更大的正面幫助。

WHO 陳建仁 肺炎

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