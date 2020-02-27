影／義國將我列「中國疫區」 外交部：高度不滿要求改正
義大利是歐洲新冠肺炎最嚴重的國家，為防止疫情擴大，義國政府依照WHO定義，將台灣列入中國疫區，入境必須居家隔離檢疫14天。外交部對此向義大利表達高度的不滿跟嚴正抗議，要求盡速更正。外交部發言人歐江安表示，義大利的判斷完全是「政治性的錯誤判斷」，台灣無論在病例數、病人康復情況、疫情的控制上都比中國大陸好很多，義大利的判斷完全沒有根據科學數據。另外目前義大利北部倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）等12個城市已宣布封城，外交部也提醒國人暫時停止赴義大利旅遊、經商或投資等行程。
日前我國2名旅客赴俄羅斯時，被誤認為「中國人」且有發燒跡象，被當地警方帶至醫院強制隔離，外交部與駐俄羅斯代表處積極與當地警察、涉外單位交涉過後，2名遭到強制隔離的國人篩檢報告出爐「皆為陰性」，確定沒有感染新冠肺炎，已在昨日出院。
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