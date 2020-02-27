影／黨政軍退出三台是愚蠢的！郝龍斌要成立新媒體部
國民黨主席候選人郝龍斌今天接受聯合報系專訪指出，表示若當選黨主席，將在中央黨部設立「新媒體事務部」，以「類網軍」概念，爭取年輕世代對話管道。他坦言，民進黨的網路聲量和國民黨完全不成正比，甚至可能有一百比一，他舉例，民進黨發夜市券是「救經濟」，我們發消費券卻是「浪費錢」。郝龍斌認為，國民黨政府做了一個愚蠢的政策「黨政軍退出三台」，導致如今幾乎各家有線、無線媒體對國民黨都較不友善，他們只好靠社群媒體的力量，重新打造對國民黨友善的環境。
至於目前令人詬病的中常委選舉，他也提出三大條件，包括民代要一半比例、區域分布要均勻，以及開放黨員直選，他認為按照人口比例分區來選中常委，基本上可以分為北中南東四大區域，不能一個縣市集中3到5個中常委，但卻有些縣市1個都沒有，區域均衡分布，這樣一方面能夠接地氣，也能夠均勻反映地方意見跟事務。
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