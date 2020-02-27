新冠新藥3月在亞洲進行臨床試驗 台灣可望加入

治療新冠肺炎新藥「瑞德西韋」已在美獲准臨床試驗，衛福部醫事司長石崇良昨表示台灣也可望加入；藥廠吉立亞今則發聲明表示，將從3月起從亞洲國家等確診案例多的國家收納約一千名患者，但台灣收案人數及試驗地點，仍待討論。

吉立亞發表聲明指出，將啟動兩項第三期臨床試驗，針對診斷患有新冠肺炎的成人評估「瑞德西韋」 的安全性和療效。從3月開始以隨機分配、開放標示、多中心的試驗方式，自亞洲國家及其他確診案例多的國家收納約一千名患者，並於各大醫學中心進行試驗。

吉利亞表示，「瑞德西韋」雖然已透過恩慈使用案例用於新冠肺炎患者，不過個別案例不足以決定該藥用於新冠肺炎的安全性和療效，因此必須透過前瞻性的臨床試驗才能進一步確認。

兩項試驗中一項試驗會隨機分配約400名嚴重臨床表徵的新冠肺炎患者，接受五天或十天的新藥；第二項試驗則是隨機分配約600名中度臨床表徵的新冠肺炎患者，接受五天或十天的新藥，或僅接受標準照護。兩項試驗皆以臨床改善作為主要評估指標，評估新藥的療效和安全性。因此若台灣有符合條件的患者，也有可能收治成為試驗對象，但相關人數和細節，仍在與主管機關討論。

除這兩項新的臨床試驗外，目前進行的研究尚包含中日友好醫院在中國湖北省主導的兩項臨床試驗，以及美國國立過敏與傳染病研究院（U.S. National Institute of Allergies and Infections Disease,NIAID）近期在美國啟動的另一項臨床試驗，其中中國的臨床試驗結果預計將於今年4月出爐。

石崇良昨天則表示，初步規畫北中南各指定一家責任醫院，收治符合臨床試驗條件的患者。加入臨床試驗計劃和恩慈療法最大不同是有三個好處，一為「瑞德西韋」是目前文獻中唯一可能的特效藥，加入試驗計劃就能立即用藥；二為加入臨床試驗計畫，便可藉由藥物對人種、基因的差異性，了解其對台灣人的療效；三為一旦藥物上市，我國因為已有相關人體臨床試驗，便可快速申請藥證，盡快上市。